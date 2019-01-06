Диего Симеоне: "Коке сыграл на непривычной позиции, он просто экстраординарен"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча с "Севильей" похвалил полузащитника команды Коке.

- Это была отличная игра. "Севилья" была очень сильна у себя дома. В игре были моменты, когда на поле доминировали обе команды. Соперник давил нас на правом фланге, где у них играл Хесус Навас. Коке сегодня сыграл на непривычной для него позиции опорника, и он выполнил прекрасно свою работу. С точки зрения тактики он просто экстраординарен.

После этой игры "Атлетико" набрал 35 очков. "Матрасники" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.