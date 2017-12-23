Диего Симеоне: "Класико? Я буду смотреть матч "Валенсия" - "Вильярреал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 17-го тура чемпионата России против "Эспаньола" (0:1) отметил, что его интересует игра "Валенсии" и "Вильярреала", а не класико. Мадридцы опережают "летучих мышей" на 2 очка в турнирной таблице.

- Лично я буду смотреть матч "Валенсия" - "Вильярреал", - приводит AS слова Симеоне. - Класико? Поверьте, матч в Валенсии интересует меня намного больше.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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