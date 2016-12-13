04:58 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Худший итог матча с "Вильярреалом" - травма Облака"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Вильярреала" (0:3) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что самый плохой итог этой встречи – травма вратаря команды Яна Облака. 23-летний словенец получил повреждение в конце первого тайма и был заменен.

– Худший итог для нас – травма Облака, – приводит goal.com слова Симеоне. – Надеюсь, у него не слишком серьезно повреждение. После перерыва нам было особенно тяжело – ведь "Атлетико" уступал 0:2 и играл без основного вратаря. Но мы пытались сделать все, чтобы сократить отставание. Мы боремся и пытаемся добиться побед, но пока результаты не радуют.

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