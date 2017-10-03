Диего Симеоне: "Хорошо, что Тео перешел из "Атлетико" в "Реал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне похвалил французского нападающего команды Антуана Гризманна, а также раскритиковал его соотечественника Тео Эрнандеза, который летом перешел в "Реал". 19-летний француз в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Алавес", а в июле за 26 миллионов евро перебрался в "Реал".

- Гризманн мне очень нравится, он необычный футболист, - цитирует Cadena Ser Симеоне. - Тео же выбрал другой путь. Это хорошо для нас, потому что мы не хотим видеть в клубе людей, которые не болеют за него душой.