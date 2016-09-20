Диего Симеоне: "Характер Неймара не может не восхищать"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал экстраординарной игру нападающего "Барселоны" Неймара. По словам аргентинского специалиста, бразилец отличается невероятным характером, который не может не восхищать.

– Трюки Неймара? Это экстраординарный футболист, – приводит AS слова Симеоне. – Бразильский нападающий выиграл Олимпиаду, несмотря на критику после первых матчей. Неймар отличается невероятным характером, который не может не восхищать. Он может петь, танцевать, а потом выходит на поле и красноречиво отвечает на все вопросы своей выдающейся игрой.

"Барселона" и "Атлетико" встретятся в среду, 21 сентября, в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на поле каталонского клуба и начнется в 23.00 по московскому времени.