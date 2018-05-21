09:48 | Футбол — Испания

Диего Симеоне: "Гризманна освистывали 40 или 50 человек"


Главный тренер "Атлетико"  Диего Симеоне не придает большого значения свисту в адрес нападающего Антуана Гризманна в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (2:2). Так некоторые болельщики мадридцев выразили недовольство тем, что француз хочет перейти в "Барселону".

– Если и был свист, то он исходил от 40-50 человек, а 50 000 его приветствовали, – цитирует AFP Симеоне. – Его хорошо поддерживали, и мы его любим. Понятно, что если он останется в "Атлетико", мы будем намного более конкурентоспособными. Надеюсь, он сделает правильный выбор для его прогресса.

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