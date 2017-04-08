Диего Симеоне: "Гризманн провел отличный матч против "Реала"

Главный тренер "Реала" Диего Симеоне после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1) отметил, что его команда могла одержать победу. По его словам, отличную игру в этом поединке продемонстрировал нападающий Антуан Гризманн, который стал автором единственного гола "матрасников".

- Мы недовольны результатом, потому что в конце игры были близки к победе, - приводит sport.es слова Симеоне. - К тому же, у "Реала" было очень мало моментов. Сегодня Гризманн показал великолепную игру, как и Савич, Годин, Габи. Но все же мы могли одержать победу.