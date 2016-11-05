23:46 5 ноября | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Гостевые матчи даются "Атлетико" очень тяжело"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после игры 11-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (0:2) заявил, что арбитр верно назначил два пенальти в ворота его команды. Специалист подчеркнул, что после первого гола басков у мадридцев не было моментов для того, чтобы сравнять счет.

– Мы никогда не ищем оправданий, – цитирует Goal.com Симеоне. – В наши ворота справедливо назначили два пенальти. Судья здорово сделал свою работу. Наше поражение – заслуга соперника. Мы хорошо сыграли в первом тайме, имели голевые моменты, но "Реал Сосьедад" здорово проявил себя во втором. После пропущенного мяча у нас не было шансов для того, чтобы сравнять счет. На данный момент гостевые матчи даются "Атлетико" достаточно тяжело.

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