07:55 | Футбол — Испания

Диего Симеоне: Это был непростой, но хороший сезон для "Атлетико"


Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что этот сезон получился непростым для его команды, но он доволен работой. Также он добавил, что все мысли сейчас о финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе.

- Это был непростой сезон, - цитирует L'Equipe Симеоне. - После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью. Игроки хорошо сражались. Слова имеют мало значения, только факты важны. Теперь "Атлетико" предстоит финал с очень хорошей командой.

Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось подписать новых игроков. Тогда мы потеряли пятерых, а обрели всего двух. Мы были вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы. С точки зрения работы, это очень хороший сезон. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы были крутой командой.

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