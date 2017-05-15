Диего Симеоне: "Это был мой самый трудный сезон в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает нынешний сезон самым тяжелым для команды со времени начала работы с ней. По его слова, по ходу чемпионата приходилось преодолевать серьезные сложности.

– Это был самый трудный сезон с тех пор, как я пришел в клуб, – цитирует A Bola Симеоне. – У нас было много неудач, мы не добились той стабильности, на которую рассчитывали. В какой-то момент не показывали нужных результатов. Но в итоге достигли третьего места. Игроки получили награду в виде прямой путевки в Лигу чемпионов. Это большая радость.