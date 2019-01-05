Диего Симеоне: "Если Годин уйдет из "Атлетико", значит, это лучшее решение для обеих сторон"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал слухи о том, что защитник команды Диего Годин может перейти в "Интер". Контракт уругвайца с мадридским клубом истекает летом, и он может вести переговоры с другими клубами.

– Годин и "Атлетико" ищут наилучшие возможности для каждой из сторон, – цитирует A Bola Симеоне. – Игрок и клуб знают позиции друг друга. Верю, что будет принято оптимальное решение. Если Годин покинет "Атлетико", то только потому, что это будет лучшее решение для обеих сторон.

Годин провел в "Атлетико" 368 матчей за девять лет.