Диего Симеоне: "Черчи еще поможет "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность в том, что нападающий Алессио Черчи принесет пользу команде. В текущем сезоне форвард провел в составе мадридцев один матч. Напомним, что в прошлом сезоне итальянец играл за "Милан" и "Дженоа" на правах аренды.

- Сейчас Черчи очень много работает. Раньше мы не рассчитывали на него из-за формы, в которой он находился, - приводит Goal.com слова Симеоне. - Но теперь он действует гораздо лучше. Несомненно, Черчи поможет "Атлетико" в этом сезоне.