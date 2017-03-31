22:35 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Черчи еще поможет "Атлетико"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность в том, что нападающий Алессио Черчи принесет пользу команде. В текущем сезоне форвард провел в составе мадридцев один матч. Напомним, что в прошлом сезоне итальянец играл за "Милан" и "Дженоа" на правах аренды.

- Сейчас Черчи очень много работает. Раньше мы не рассчитывали на него из-за формы, в которой он находился, - приводит Goal.com слова Симеоне. - Но теперь он действует гораздо лучше. Несомненно, Черчи поможет "Атлетико" в этом сезоне.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Черчилль, оказывается, до сих пор жив, а говорят ещё, что курение - вред.

22:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...