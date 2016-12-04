Диего Симеоне: "Цель "Атлетико" - третье место"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что отличная игра "Эспаньола" в обороне не позволила его команде одержать победу. Встреча в Мадриде завершилась вничью со счетом 0:0.

– Матч был интенсивным, – цитирует Goal Симеоне. – "Эспаньол" хорошо защищался, почти идеально. Во втором тайме у нас были моменты, но ничья справедлива. Соперник и оборонялся, и угрожал нам. Нам не хватало эффективности в атаке. Чемпионат длинный, трудности будут возникать у всех. Кто лучше справится с ними, тот и будет ближе к вершине. Я предпочитаю думать, что моя команда выложилась полностью, но соперник был хорош в защите, с чем его нужно поздравить.

Цель на сезон? Ничего не меняется. Мы настроены на третье место. Я спокоен.