Диего Симеоне: "Болельщиков нужно попросить проявить терпение"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне призвал болельщиков набраться терпения после не самого удачного старта сезона. В последнем матче чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью с "Эйбаром" (1:1).

– Фанаты должны понимать, что мы с игроками делаем все возможное, – цитирует AS Симеоне. – Болельщики приходят на матчи и дут победы. Теперь это в культуре клуба. И мы должны этим ожиданиям соответствовать. В этом матче фантастически сыграл вратарь "Эйбара". Мы должны его поздравить и попросить болельщиков проявить терпение.