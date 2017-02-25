Диего Симеоне: "Барселона" остается лучшей командой мира"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что "Барселона" остается лучшей командой в мире, несмотря на поражение от "ПСЖ" (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, каталонцы будут в преддверии игры с "Атлетико" очень мотивированы.

– "Барселона" остается лучшей командой в мире, – цитирует AFP Симеоне. – Все зависит от того, на что в конкретном матче она способна. К матчу с нами "Барселона" подходит с энтузиазмом. Она имеет шанс побороться за титул после поражения "Реала". Мы готовы столкнуться с лучшей "Барселоной".