20:08 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Барселона" остается лучшей командой мира"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что "Барселона" остается лучшей командой в мире, несмотря на поражение от "ПСЖ" (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, каталонцы будут в преддверии игры с "Атлетико" очень мотивированы.

– "Барселона" остается лучшей командой в мире, – цитирует AFP Симеоне. – Все зависит от того, на что в конкретном матче она способна. К матчу с нами "Барселона" подходит с энтузиазмом. Она имеет шанс побороться за титул после поражения "Реала". Мы готовы столкнуться с лучшей "Барселоной".

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Материалы REN-TV

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