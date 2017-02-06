Диего Симеоне: "Барселона" готова к любому оппоненту"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне серьезно настраивает свою команду на ответный полуфинальный матч Кубка Испании с "Барселоной". В первой встрече мадридцы дома проиграли со счетом 1:2.

– Можно говорить что угодно по поводу прогнозов, но важен только реальный счет, – цитирует A Bola Симеоне. – Я никогда не любил фантастику, предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильным соперником, с лучшей в мире командой. "Барселона" готова к любому оппоненту. Каталонцы позволили ряду своих игроков отдохнуть, так что мы увидим сильнейший вариант состава. Меня же устроит только выход в финал.