Диего Симеоне: "Атлетико" снова ничего не приобрел, потому что ничего не терял"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил игру своих подопечных и действия вратаря Яна Облака в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:0). По его словам, ключевым моментом встречи стал пенальти, который не сумел реализовать соперник.

- "Атлетико" снова ничего не приобрел, потому что ничего не терял. Футбол изменчив, а мы переживаем непростой период, - приводит Marca слова Симеоне. - Было важно, как мы играли, несмотря на то, что определяющим стал нереализованный пенальти. Я очень доволен Облаком. Ему удалось отбить три удара за последнее время. Очень рад за него.