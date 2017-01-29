Диего Симеоне: "Атлетико" провел слабый матч против "Алавеса"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после ничьей в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (0:0) отметил, что хозяева превзошли гостей в интенсивности игры. По словам специалиста, команде нужно попытаться во что бы то ни стало добиться прогресса.

– "Алавес" превзошел нас, особенно в интенсивности игры, – приводит пресс-служба "Атлетико" слова Симеоне. – В целом, мы провели слабый матч. У Гайтана был отличный момент, но здорово сыграл голкипер соперника. Карраско также выглядел не самым лучшим образом. Нам нужно попытаться добиться прогресса. Тем не менее, у нас есть одно очко, а это лучше, чем могло быть при такой игре. "Алавес" меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками.