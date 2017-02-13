Диего Симеоне: "Атлетико" победил "Сельту" благодаря болельщикам"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Сельтой" (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что команде очень помогла победа болельщиков. Решающий гол этой встречи форвард мадридцев Антуан Гризманн забил на 88-й минуте.

– Было бы отлично, если бы мы при всем при этом и пенальти реализовывали, – приводит Marca слова Симеоне. – Но промах – это часть игры. На тренировках невозможно отрабатывать пенальти при полных трибунах, а во время игры за нами наблюдают 30-40 тысяч болельщиков. Нам нужно решить эту проблему, пенальти нужно бить хладнокровно.

То, что мы сможем одержать победу, выглядело маловероятным, но "Атлетико" сохранял спокойствие и выиграл благодаря поддержке болельщиков. Когда мы уступали 1:2, фанаты гнали нас вперед и заряжали эмоциями.