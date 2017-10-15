Диего Симеоне: "Атлетико" оборонялся не так, как умеет"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча с "Барселоной" (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Испании отметил игру полузащитника Ньигеса Сауля, который отметился голом в этой встрече. Также специалист считает, что его игроки оборонялись не лучшим образом во втором тайме.

– Мы хорошо провели первый тайм, но уже с 60-й минуты соперник стал больше атаковать, ведь им нужно было отыгрываться, – цитирует Marca Симеоне. – Наша команда неплохо играла в обороне, но не так, как умеет. Сауль прогрессирует, это очень важный для нас игрок. Мы возлагаем на него большие надежды. Надеюсь, что он продолжит играть в том же духе, станет более зрелым, как игрок.