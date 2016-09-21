Диего Симеоне: "Атлетико" не ставит перед собой цель приблизиться к "Реалу" или "Барселоне"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул, что команда развивается по собственному пути. По словам специалиста, "матрасники" не хотят быть похожими на "Реал" или "Барселону".

- Мы не нацелены на приближение к "Реалу", "Барселоне" или к любой другой команде, - приводит Marca слова Симеоне. - Нам нужно прогрессировать. Новички в нападении и полузащите придадут нашей игре вариативности. Эта команда создана с намерением совершенствования. "Ателтико" хочет концентрироваться на собственной игре, а не на других.