13:45 22 января | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Атлетико" не хватает стабильности"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что его команде придется непросто в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком". По его словам, клуб из Бильбао является неуступчивым соперником.  

- "Атлетико" всегда думает о лучшем, но мы не были стабильны, - приводит Football Espana слова Симеоне. - Нам необходимо демонстрировать это качество в турнире, который требует стабильности. Еще пять лет назад мы поняли, что самая важная игра - следующая.

Критика мотивирует меня. В эти моменты я понимаю, что могу добиться большего. Но нам нужно сконцентрироваться на встрече с "Атлетиком". Они - сложный соперник, который силен на своем поле. Не помню сезона, в котором бы нам удалось без труда добиться победы в Бильбао.

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Материалы REN-TV

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