23:24 23 октября | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Атлетико" мог решить исход встречи с "Севильей" в первом тайме"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Севильи" (0:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что команде нужно работать над реализацией моментов. "Севилья" благодаря этому успеху обошла мадридский клуб и поднялась на первое место в турнирной таблице.

– Соперник смог реализовать хороший момент, – приводит goal.com слова Симеоне. – Думаю, у нас были шансы в первом тайме, в котором мы могли решить исход встречи.

После перерыва они стали действовать лучше, поэтому я выпустил Тиагу. Но встреча продолжала развиваться в том же духе, а потом соперник забил.

Мы не могли хорошо сыграть в завершающей стадии атаки, над этим мы работаем.

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