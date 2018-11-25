Диего Симеоне: "Атлетико" играет в одном стиле семь лет"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал закрытым матч чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1). Его команда упустила победу в самой концовке встречи.

– Это был закрытый матч, с обилием тактической борьбы, моментов было мало с обеих сторон, – цитирует AFP Симеоне. – У нас был шанс с Гризманном, который простреливал на Косту, но больше особо ничего не вспомнить. Все решали детали. Мы повели в счете, но нам не повезло, когда соперник забивал.

Мы играем в одном стиле семь лет. Нам тяжело меняться. Конечно, хотелось бы быстрее возвращать мяч и лучше использовать контратаки. Мы работаем над этим.