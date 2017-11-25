Диего Симеоне: "Атлетико" хорошо поработал в последнее время"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне доволен тем, какого прогресса добилась его команда в последнее время. В минувшем туре чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Реалом" (0:0), а потом в Лиге чемпионов одолел "Рому" (2:0).

– Мы неплохо справляемся с выездными матчами, но дома не всегда набираем то, что должны, – цитирует AFP Симеоне. – В последнее время команда хорошо работает. Мы здорово сыграли с "Реалом", с "Ромой". Надеюсь, что эта позитивная энергия и желание расти, которое мы увидели в последних матчах, будет демонстрироваться и дальше.