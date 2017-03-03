Диего Симеоне: "Атлетико" ближе к третьему месту, чем к четвертому"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул, что матч 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1) мог завершиться победой любой из команд. По его словам, мадридцы после пропущенного гола позволили сопернику слишком много.

- На данный момент "Атлетико" по итогам сезона находится ближе к третьему месту, чем к четвертому, - приводит Marca слова Симеоне. - Нам нужно быть реалистами. Пропущенный гол сыграл с нами злую шутку, мы позволили сопернику прибавить. В этой встрече мы могли как победить, так и проиграть.