08:55 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Марадона: "В жизни не видел игрока уровня Месси"

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отметил, что отсутствие победы на чемпионате мира не влияет на статус нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Отметим, что в составе сборной Аргентины форвард ни разу не выигрывал крупные международные турниры.

– Я терпеть не могу людей, которые не ценят Лионеля, говоря, что он не выиграл чемпионат мира, – сказал для TyC Sports Марадона. – В жизни не видел ни одного футболиста его уровня.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Очень плохой мальчик

На Дзюбу присмотрись.

13:01

oleg.bob

Неужели Пеле не видел? Да и сам тоже ничё!

12:25

maximum080

в зеркало взгляни

10:45

SergeyKa

Согласен. Месси - величайший. Во многом благодаря Кройфу.

10:04

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