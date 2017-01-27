Диего Марадона: "В жизни не видел игрока уровня Месси"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отметил, что отсутствие победы на чемпионате мира не влияет на статус нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Отметим, что в составе сборной Аргентины форвард ни разу не выигрывал крупные международные турниры.

– Я терпеть не могу людей, которые не ценят Лионеля, говоря, что он не выиграл чемпионат мира, – сказал для TyC Sports Марадона. – В жизни не видел ни одного футболиста его уровня.