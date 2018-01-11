Диего Марадона: "Сумасшествие, что Монтелла занял место Бериссо в "Севилье"

Легендарный футболист Диего Марадона не понимает, почему Винченцо Монтелла был назначен главным тренером "Севильи". По словам 57-летнего аргентинца, на эту должность есть множество более достойных кандидатур.

– Сумасшествие, что Монтелла занял место Бериссо, когда итальянец был выгнан из "Милана", – написал Марадона на своей странице в Инстаграме. – Есть тысячи специалистов, которые могут занять это место. Нельзя, чтобы бизнесмены руководили футболом.

Напомним, что на должности главного тренера Монтелла сменил Эдуардо Бериссо, который в ноябре перенес операцию по удалению рака предстательной железы. 48-летний аргентинец был уволен 22 декабря. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Монтелла представлен в качестве главного тренера "Севильи"