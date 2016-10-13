18:20 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Марадона: "Месси или Роналду? Сейчас в мире три лучших футболиста"

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Легендарный футболист Диего Марадона ометил, что нападающий "Барселоны" Неймар приблизился по уровню игры к своему одноклубнику Лионелю Месси и форварду "Реала" Криштиану Роналду. Также он отказался сравнивать аргентинца и португальца между собой.

Месси или Роналду? Не думаю, что кто-то из них лучше, - приводит Lance слова Марадоны. - Сейчас есть не два, а три лучших футболиста в мире. Кроме Месси и Роналду, это Неймар. Посмотрите на бразильца - он бежит в атаку с пульсом под 200 ударов, а потом сразу возвращается в защиту. 

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