Диего Марадона: "Месси или Роналду? Сейчас в мире три лучших футболиста"

Легендарный футболист Диего Марадона ометил, что нападающий "Барселоны" Неймар приблизился по уровню игры к своему одноклубнику Лионелю Месси и форварду "Реала" Криштиану Роналду. Также он отказался сравнивать аргентинца и португальца между собой.

- Месси или Роналду? Не думаю, что кто-то из них лучше, - приводит Lance слова Марадоны. - Сейчас есть не два, а три лучших футболиста в мире. Кроме Месси и Роналду, это Неймар. Посмотрите на бразильца - он бежит в атаку с пульсом под 200 ударов, а потом сразу возвращается в защиту.