Диего Лопес: "В сборную Испании дель Боске не вызывал меня по каким-то личным мотивам"

Вратарь "Эспаньола" Диего Лопес выразил надежду на то, что когда-нибудь узнает о причинах, по которым экс-главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не вызывал его в национальную команду. Ранее 34-летний голкипер выражал недоумение в связи с тем, что дель Боске не вызвал его в команду в 2013 и в 2014 годах, когда Лопес выступал за "Реал".

– Во-первых, я очень благодарен дель Боске, который в течение полутора лет вызывал меня в сборную и при котором я в ней дебютировал, – сказал в интервью для COPE Лопес. – Однако позже что-то случилось. Я неплохо выступал за "Реал", был первым номером команды, но в сборную не вызывался. Позже я обнаружил, что вопрос здесь какой-то скорее личный, нежели профессиональный.

Надеюсь, что когда-нибудь я и дель Боске пообедаем или поужинаем, чтобы прояснить эту ситуацию и посмеяться над ней.