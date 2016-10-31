Диего Лопес: "Касильяс не вызывается в сборную Испании? Я не удивлен"

Вратарь "Эспаньола" Диего Лопес не удивлен тому, что голкипер "Порту" Икер Касильяс не вызывается в сборную Испании. Отметим, что, будучи главным тренером "Реала", Жозе Моуринью усадил Касильяса на скамейку запасных, сделав Лопеса основным стражем ворот. Эта ситуация стала поводом к ряду скандалов как внутри мадридского клуба, так и среди болельщиков.

– Я не удивлен тому, что Касильяс не приглашается в сборную, – цитирует AS Лопеса. – В команде высокая конкуренция, и все игроки должны конкурировать между собой в одинаковых условиях. Главный тренер не закрывает двери перед потенциальными игроками команды. Поэтому я допускаю свое возвращение в сборную. Те, кто не получили приглашения сегодня, должны усерднее работать, чтобы получить его завтра.