Диего Годин: "Я не мог продолжать играть, но Симеоне велел остаться на поле"

Защитник "Атлетико" Диего Годин рассказал о травме, полученной в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (3:2).

– Я получил травму в эпизоде, когда забивал нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс, – приводит слова Година Football Espania. – Я не мог продолжать играть и отдал капитанскую повязку Антуану Гризманну, но у нас не было замен. Главный тренер Диего Симеоне велел мне остаться на поле. Конечно, я стремился помочь команде. Мне известны мои физические возможности. Думаю, что пропущу из-за травмы около месяца.

Годин стал автором победного гола в этой встрече. На 32-летний уругваец забил 90-й минуте встречи после голевой передачи Гризманна.

"Атлетико" после 12 матчей занимает второе место в чемпионате Испании с 23 очками.