Диего Годин: "Месси вытворяет, что хочет и когда захочет"

Защитник "Атлетико" Диего Годин отметил хорошую форму "Барселоны", которую мадридцы преследуют в чемпионате Испании. После 25 туров "матрасники" отстают от сине-гранатовых на семь очков.

– "Атлетико" будет сражаться за чемпионство до конца, но трудно представить, что эта "Барселона" проиграет четыре или пять игр, – приводит Cadena Ser слова Година. – Каталонцы находятся в потрясающей форме, а Месси вытворяет на поле, что хочет и когда захочет.

Отметим, что в октябре 2017 года Годин эффектным финтом ушел от Месси в матче восьмого тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Барселона" (1:1).