Диего Годин: "Атлетико" будет играть с "Реалом" не для того, чтобы лишить его чемпионства"

Защитник "Атлетико" Диего Годин в преддверии матча 31-го тура чемпионата Испании с "Реалом" подчеркнул, что команда хочет порадовать своих болельщиков.

По его словам, подопечные Диего Симеоне не намерены выйти на поле только ради того, чтобы помешать "Королевскому клубу" завоевать чемпионство.

- В матче с "Реалом" мы будем играть не для того, чтобы лишить "Реал" чемпионства. "Атлетико" выступает для своих болельщиков, - приводит Onda Cero слова Година. - Непросто находится в тройке лидеров, но именно это является нашей задачей, которая позволить принять участие в Лиге чемпионов.