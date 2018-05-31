Дидье Дешам: "Увольнение Зидана стало сюрпризом"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что не ожидал увольнения Зинедина Зидана из "Реала". 45-летний специалист сегодня объявил о своей отставке.
– Увольнение стало для меня сюрпризом, – приводит слова 49-летнего француза RMC Sport. – Мы можем только восхищаться той работой, которую он проделал в "Реале". Это его выбор, который нужно уважать.
Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.
Дешам является главным тренером французской сборной с 2012 года.
Flamenco
В реале Перес главный,?и он самый сильный президент клуба! Который смог все купить!
19:07
kaop56
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
18:56
Millwall82
Скоро он твое место займет и сделает Францию ЧЕ и ЧМ.
18:45