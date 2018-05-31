Дидье Дешам: "Увольнение Зидана стало сюрпризом"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что не ожидал увольнения Зинедина Зидана из "Реала". 45-летний специалист сегодня объявил о своей отставке.

– Увольнение стало для меня сюрпризом, – приводит слова 49-летнего француза RMC Sport. – Мы можем только восхищаться той работой, которую он проделал в "Реале". Это его выбор, который нужно уважать.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.

Дешам является главным тренером французской сборной с 2012 года.