Деян Ловрен: "Варан определенно лучше Рамоса"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен назвал своих коллег по амплуа, которых считает лучшими в мире. По его словам, несправедливо недооценивают Рафаэля Варана из "Реала".

– Я бы назвал в числе лучших ван Дейка. Мы с ним дошли до финала Лиги чемпионов, – цитирует Copa90 Ловрена. – Также назову Варана. Мне он очень нравится. Думаю, он заслуживает большего уважения. Но его ценят не так, как Серхио Рамоса. С этим я не согласен. Варан определенно лучше Рамоса. Также могу назвать Тиагу Силву. Это отличный опытный защитник. Он не очень высок, но здорово прыгает.