Дэвид Бекхэм станет послом "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм станет послом "сливочных". Функционер доволен тем, что игроки из состава начала XXI века возвращаются в клуб.

– Великие игроки – те, кто помогли создать образ клуба, начиная с 2000 года, – цитирует Fox Deportes Переса. – Я рад возвращению бывщших игроков в клуб. Зидан стал тренером, Роналдо и Роберто Карлос – послами. А теперь и Бекхэм станет нашим послом.

Напомним, английский хавбек выступал за "Реал" с 2003 по 2007 год. В составе мадридцев он провел 159 матчей, забив 20 голов. Бекхэм помог "сливочным" выиграть Суперкубок Испании (2003) и чемпионат страны (2006/07).