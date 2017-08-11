13:30 | Футбол — Испания

Дэвид Бекхэм станет послом "Реала"


Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм станет послом "сливочных". Функционер доволен тем, что игроки из состава начала XXI века возвращаются в клуб.

– Великие игроки – те, кто помогли создать образ клуба, начиная с 2000 года, – цитирует Fox Deportes Переса. – Я рад возвращению бывщших игроков в клуб. Зидан стал тренером, Роналдо и Роберто Карлос – послами. А теперь и Бекхэм станет нашим послом.

Напомним, английский хавбек выступал за "Реал" с 2003 по 2007 год. В составе мадридцев он провел 159 матчей, забив 20 голов. Бекхэм помог "сливочным" выиграть Суперкубок Испании (2003) и чемпионат страны (2006/07).

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