Деулофеу - о голе в ворота "Малаги": "Не видел, чтобы мяч ушел за пределы поля"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу, забивший победный гол в матче с "Малагой" (2:0), считает, что он провел хорошую встречу. По его словам, игра получилась непростой из-за высокого прессинга соперника.

- Я провел две-три хорошие игры подряд, но надо продолжать в том же духе, - цитирует Sport Деулофеу. - Чувствую себя важным игроком команды. Матч получился непростым, так как соперник высоко прессинговал.

Что касается моего гола, то я не видел, что мяч ушел за пределы поля. Поэтому я не выключился из игры. Мне кажется, он был забит по правилам.