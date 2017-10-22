09:10 | Футбол — Испания

Деулофеу - о голе в ворота "Малаги": "Не видел, чтобы мяч ушел за пределы поля"


Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу, забивший победный гол в матче с "Малагой" (2:0), считает, что он провел хорошую встречу. По его словам, игра получилась непростой из-за высокого прессинга соперника.

- Я провел две-три хорошие игры подряд, но надо продолжать в том же духе, - цитирует Sport Деулофеу. - Чувствую себя важным игроком команды. Матч получился непростым, так как соперник высоко прессинговал. 

Что касается моего гола, то я не видел, что мяч ушел за пределы поля. Поэтому я не выключился из игры. Мне кажется, он был забит по правилам.

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