Деулофеу до закрытия трансферного окна перейдет в "Уотфорд"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу в ближайшее время подпишет контракт с "Уотфордом", сообщает Sport.es. По информации источника, английский клуб арендует 23-летнего игрока сине-гранатовых до конца сезона.

Отмечается, что агент Деулофеу уже встречался с руководством клуба премьер-лиги. Существует вероятность, при которой он может сыграть за новый клуб уже 31 января во встрече 25-го тура чемпионата потив "Стоук Сити". Нападающий решил принять предложение "Уотфорда", поскольку в клубе гарантировали ему получение игровой практики.

Напомним, Деулофеу является воспитанником "Барселоны". Он не сумел закрепиться в составе каталонцев и выступал на правах аренды за "Эвертон" и "Севилью", после чего "ириски" выкупили его контракт. В составе ливерпульцев он также не смог стать игроком основного состава и провел вторую часть сезона-2016/17 в аренде в "Милане".

Летом прошлого года "Барселона" выкупила контракт игрока. В этом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.