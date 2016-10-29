Дети из академии клуба "Патакон" изобразили симуляцию игроков "Барселоны"

В Испании резко отнеслись к поведению игроков "Барселоны" в матче 9-го тура чемпионата против "Валенсии" (3:2). Празднуя победный мяч, забитый под занавес встречи, каталонские игроки провоцировали местных болельщиков, в связи с чем один из них кинул в них бутылкой. Впрочем, бутылка была практически пустой, и угодила она в Неймара, который после этого упал на газон и держался за голову. При этом стоявшие рядом с бразильцем партнеры также рухнули на газон, симулируя боль от попадания бутылки.

После этого президент футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас осудил поведение игроков "Барселоны", в связи с чем клуб подал на функционера в Спортивный арбитражный суд (CAS). На днях же дети из академии клуба "Патакон" также стали героями интернета, на тренировки изобразив инцидент на стадионе "Месталья".