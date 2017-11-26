"Депортиво" сыграло вничью с "Атлетиком", дважды уступая в счете

"Депортиво" дома сыграло вничью с "Атлетиком" из Бильбао (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля уступали дважды по ходу встречи, но оба раза сумели отыграться.

Команда из Ла-Коруньи проблила серию без побед до трех матчей (1 ничья, 2 поражения). Аналогичная серия у у коллектива из Бильбао насчитывает пять игр (2 ничьих, 3 поражения).

Чемпионат Испании

Ла лига

13-й тур

"Депортиво" - "Атлетик" - 2:2 (1:1)

Голы: Сусаэта, 16 (0:1). Адриан, 35 (1:1). Иньяки Уильямс, 60 (1:2). Шер, 76 (2:2).

"Депортиво": Мартинес, Фернандо Наварро, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Москера (Экспосито, 46), Борхес (Андоне, 64), Вальверде, Адриан, Лукас, Картабия (Карлес Хиль, 85).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Де Маркос (Рауль Гарсия, 54), Ляпорт, Нуньес, Сусаэта, Итурраспе, Микель Рико, Адурис, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Москера, 39. Картабия, 44. Экспосито, 68. Ляпорт, 71. Альбентоса, 87.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

26 ноября. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".