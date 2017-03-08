"Депортиво" спасся от поражения от "Бетиса" на третьей добавленной минуте

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" – 1:1. "Огурцы" открыли счет в середине второго тайма – отличился Кристиано Пиччини. Но на третьей добавленной минуте от поражения хозяев спас Сельсо Борхес.

"Бетис" занимает 14-е место в турнирной таблице. "Депортиво" идет 17-м, его отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

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21-й тур

"Депортиво" – "Бетис" – 1:1 (0:0)

Голы: Пиччини, 70 (0:1). Борхес, 90+3 – с пенальти (1:1).

"Депортиво": Люкс, Сидней (Альбентоса, 67), Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью, Москера, Борхес, Эмре Чолак, Фажр (Хоселу, 74), Карлес Хиль (Джон, 80), Андоне.

"Бетис": Адан, Пиччини, Манди, Пеццела, Дурмиси, Тошка, Донк (Петрос, 62), Брашанац (Наварро, 86), Пардо (Алекс Мартинес, 82), Себальос, Санабрия.

Предупреждения: Карлес Хиль, 21. Андоне, 33. Донк, 35. Пардо, 40. Себальос, 52. Москера, 86. Адан, 90. Пеццела, 90+1. Манди, 90+2. Альбентоса, 90+4. Алекс Мартинес, 90+5.

Судья: Альварес Искиэрдо.

8 марта. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".