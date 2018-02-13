"Депортиво" проиграл "Бетису" в первом матче под руководством Зеедорфа

"Депортиво" на своем поле проиграл "Бетису" в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:1). Автором единственного гола стал Лорен Морон.

Эта встреча стала для "Депортиво", идущего на предпоследнем месте в турнирной таблице, первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа.

Чемпионат Испании

23-й тур

"Депортиво" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Лорен Морон, 54.

"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне.

"Бетис": Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).

Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65.

Судья: Дель Серро Гранде.

12 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".