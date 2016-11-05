"Депортиво" не смог обыграть "Гранаду"

Игра 11-го тура чемпионата Испании между "Гранадой" и "Депортиво" завершилась ничьей – 1:1. На 64-й минуте нападающий гостей Флорина Андоне открыл счет, но спустя 17 минут мяч в свои ворота отправил вратарь Пшемыслав Тытонь.

После этого матча "Гранада" продолжает замыкать турнирную таблицу, "Депортиво" расположился на 16-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

11-й тур

"Гранада" – "Депортиво" – 1:1 (0:0)

Голы: Андоне, 64 (0:1). Тытонь, 81 - в свои ворота (1:1).

"Гранада": Очоа, Ломбан, Сонье (Бога, 66), Габриэл Силва, Везу, Карсела-Гонсалес, Перейра, Уче (Сампер, 75), Тораль (Кравец, 69), Барраль, Куэнка.

"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью, Москера, Бруну Гама, Борхес (Фажр, 87), Эмре Чолак (Гильерме, 75), Андоне, Морено (Бабел, 61).

Предупреждения: Сонье, 22. Борхес, 38. Луизинью, 59.

Судья: Ундиано Мальенко.

5 ноября. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.