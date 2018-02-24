"Депортиво" набрал первое очко под руководством Зеедорфа

"Депортиво" сыграл вничью с "Эспаньолом" в матче 25-го тура чемпионата Испании - 0:0. Это очко стало первым для голландского тренера клуба из Ла-Коруньи Кларенса Зеедорфа.

Чемпионат Испании

25-й тур

"Депортиво" - "Эспаньол" - 0:0

Нереализованный пенальти: Лукас (Депортиво), 65 (вратарь)

"Депортиво": Мартинес, Боведа, Хуанфран, Шер, Луизинью, Москера (Мунтари, 82), Гильерме, Адриан, Лукас, Картабия (Эмре Чолак, 65), Андоне (Валье, 88).

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Гранеро (Наварро, 80), Санчес, Виктор Санчес, Дардер, Пьятти (Хурадо, 74), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 69), Морено.

Предупреждения: Андоне, 17. Москера, 34. Виктор Санчес, 42. Шер, 60. Картабия, 62. Боведа, 83.

Судья: Фернандес Борбалан.

23 февраля. Ла-Корунья. Стадион Riazor.