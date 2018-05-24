Денис Суарес: "Заменить Иньесту практически невозможно"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес считает уход Андреса Иньесты большой потерей для команды. Иньеста перебрался в японский "Виссел Кобе".

– В команде остался большой пробел, который нужно заполнить, – цитирует Marca Суареса. – Ушел наш капитан. Андрес остался легендой. У нас теперь образовалась пустота, поскольку он много лет был в "Барселоне" и оставил большое наследие. Мы желаем ему всего наилучшего. Он этого заслужил. Я многому у него научился. На каждой тренировке учился у него. Заменить его другим игроком практически невозможно.