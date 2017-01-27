Денис Суарес: "У меня особая связь с Месси"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес после ответного полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедад" (5:2) отметил, что у него хорошие взаимодействия с командой и ее лидером Лионелем Месси. 23-летний игрок пришел в команду летом и в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах. В игре с клубом из Сан-Себастьяна он записал на свой счет дубль.

- У меня есть особая связь с Лео, когда я играю вместе с ним, - приводит BeIN Sports слова Суареса. - Думаю, что у нас все получается правильно. В этой команде я чувствую себя превосходно. Мы доминировали в игре от начала и до конца, несмотря на давление после первого гола. С такими тремя форвардами у нас есть что показать любому сопернику.