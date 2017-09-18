Денис Суарес: "Паулинью - игрок сборной Бразилии, этим все сказано"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес поздравил своего партнера по команде Паулинью, который забил первый гол за клуб в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). Он также добавил, что Паулинью – игрок сборной Бразилии, и этим все сказано.

Отметим, что Суарес также отличился забитым мячом во встрече.

– Паулинью – игрок сборной Бразилии, в последнее время он был также капитаном команды, – приводит Marca слова Суареса. - Этим все сказано, речь идет об очень сильном игроке.

Мой гол? Он очень важен для меня. Я хотел получить свой шанс и воспользоваться им. У меня это получилось.