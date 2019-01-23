16:46 | Футбол — Испания

Денис Суарес не перейдет в "Арсенал"

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Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес, скорее всего, не перейдет в "Арсенал", информирует Football Espana со ссылкой на ESPN. 

Отмечается, что причиной срыва переговоров заключается в том, что "Барселона" настаивала на аренде с условием обязательного выкупа, в то время как "канониры" отказывались от этой опции. При этом, сам Суарес уже дал согласие на переход в разговоре с главным тренером лондонского клуба Унаи Эмери.

В текущем сезоне 25-летний игрок лишь дважды появился на поле в составе сине-гранатовых, в этих играх ему не удалось отметиться результативными действиями. 

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