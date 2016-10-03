Денис Суарес: "Барса" приехала за победой, но "Сельта" оказалась нам не по зубам"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) выразил сожаление по поводу поражения. Хавбек отметил, что соперник оказался каталонцам не по зубам.

– Я не люблю проигрывать, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Дениса Суареса. – Мы приехали за победой, но "Сельта" оказалась нам не по зубам. Действия тер Штегена – это действия всей команды. Это то, чего требует тренер, поэтому мы не будем придавать большего чем нужно значения случившемуся.